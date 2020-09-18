Сын Малышевой женился в США

https://static.news.ru/photo/34aae1d4-f975-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что её младший сын Василий женился в Америке. Теледоктор побывала на свадьбе.

У Малышевой двое взрослых сыновей — 32-летний Юрий и 29-летний Василий. Старший женат, а младший до лета 2020 года был холост. Так как массовые праздничные мероприятия в США сейчас запрещены из-за пандемии, свадьбы Василия прошла скромно, присутствовали только самые близкие. Свою судьбу живущий за океаном мужчина связал с россиянкой.

На нашей женился, на хорошей девочке! — цитирует Малышеву «КП-Екатеринбург».

Сыновья Малышевой живут в Нью-Йорке. Там же растут внуки телеведущей: пятилетний Игорь, двухлетний Артур и Аня, которой только месяц.

Как писал NEWS.ru ранее, теледоктор Елена Малышева считает Москву и Россию островом свободы. Такое мнение она высказала в разговоре о новом сезоне её программы «Жить здорово!» после возвращения на родину из США.