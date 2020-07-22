Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

https://static.news.ru/photo/342ac4c0-cc27-11ea-9a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наследник рэпера Кирилла Толмацкого Тони прошёл тест на установление отцовства, результаты которого были оглашены в ходе заседания Басманного суда по иску вдовы Децла Юлии Киселёвой.

Женщина по каким-то причинам не стала вписывать Децла в графу «отец», а после смерти супруга из-за этого появилось множество проблем. Например, отец Кирилла продюсер Александр Толмацкий и вовсе усомнился в происхождении внука.

22 июля Децлу, умершему на гастролях в Ижевске 3 февраля 2019 года, могло бы исполниться 37 лет. После концерта рэперу стало плохо и он скончался от острой сердечной недостаточности.

Именно сегодня, 22 июля, состоялось заседание по иску Юлии к Пенсионному фонду из-за отказа выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца.

Причина — когда-то она не вписала мужа (по некоторым данным — гражданского) в графу «отец» в свидетельство о рождении сына Меркурия Антония Иоанна, или просто Тони, пишет StarHit.

Сначала в родстве с Тони усомнился дедушка Александр, но тогда мама мальчика отказалась от анализов на отцовство. Но сейчас, ради того, чтобы сына Децла признали наследником первой очереди и он имел права на социальные выплаты, Киселёва всё же дала согласие.

По результатам ДНК-теста Меркурий Антоний Иоанн официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого, — раскрыли результаты в Басманном суде Москвы.

После этого к Тони, скорее всего, перейдут авторские права на песни отца, а также недвижимость и накопления. Что касается представителя ПФР, то он попытался возразить из-за начала выплат и предлагал начислять их с момента вступления решения в силу. Суд при этом решил иначе, так как иск вдова подала через несколько месяцев после смерти Децла.

Как писал NEWS.ru, Ирина Толмацкая, мать российского музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, выпустила о нём книгу. Публикация получила название «Кто ты, Кирилл Толмацкий?».