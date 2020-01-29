https://static.news.ru/photo/a3d903a4-42ac-11ea-81cf-fa163e074e61_660.jpg Ирина Толмацкая Фото: irinatolmatskaya/instagram.com

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого Юлия рассказала об отношениях сына Тони с его бабушкой и дедушкой по отцовской линии. По её словам, мальчик отказался от общения с Ириной Толмацкой после её появления на телешоу.

Он просил женщину не ходить на эфир, но она не послушала. В тот день родственники перестали видеться, хотя бабушка заметила это не сразу.

Он поступил по-мужски, очень грамотно. Аргументировал свою просьбу, потом, услышав отказ, собрал вещи и уехал. Потом у меня спросил: «Можно пока я к ней больше не поеду?» Я сказала, что не вопрос, — рассказала Юлия в эфире телеканала «Россия 1».

Она рассказала, что ребёнок похож на отца, но более «деловитый».

Я успеваю поймать его в порывах, в гневе. Прошу его не набирать в состоянии крайнего гнева бабушке с дедушкой, потому что выйдет конфликт, — заключила она.

Кирилл Толмацкий скончался после концерта в Ижевске 2 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. К ней привело осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники обсуждают в соцсетях фантастические версии о том, что рэпер Децл жив и лишь изобразил свою смерть. В последние годы он и его жена оставляли в соцсетях странные послания-головоломки. Задним числом в них очень легко увидеть намёки на темы смерти, обмана, воскрешения, они перекликаются с его заявлениями о планируемой инсценировке.