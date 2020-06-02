Супруга Кобзона рассказала о состоянии Моргуновой после смерти сына

https://static.news.ru/photo/5666b456-a574-11ea-853d-fa163e074e61_660.jpg Нелли Кобзон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что диктор Светлана Моргунова, потерявшая единственного сына, до сих пор тяжело переживает утрату. Она находится в подавленном состоянии и не может принять происходящее.

То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга, — цитирует её Teleprogramma.pro.

Нелли рассказала, что хотела увидеться с Моргуновой, однако они смогли пообщаться лишь по телефону. Из-за коронавируса ей запретили выходить из дома. В то же время вдова артиста заметила, что Моргунова явно нуждается в помощи.

Как отметила Нелли Кобзон, она с другими звёздами намеревается помогать женщине в финансовом плане. Сейчас диктор находится вместе с двоюродной сестрой.

Сын Моргуновой Максим вёл на НТВ программу «Военное дело», ему было 52 года. Известно, что мужчина заразился коронавирусом, болел десять дней, после чего умер, писал NEWS.ru.