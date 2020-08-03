Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч за песню Лепса

https://static.news.ru/photo/a1931d2c-d5c4-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Песня Григория Лепса прозвучала в эфире программы «Что? Где? Когда?» без разрешения правообладателя, за что Первый канал был оштрафован на 400 тысяч рублей по иску компании «Юрбиз».

Как сообщает URA.RU, песня была исполнена во время музыкальной паузы ещё в 2014 году коллективом «Сопрано Турецкого». После этого истец, которому по договору с композитором Евгением Кобылянским и поэтом Кареном Кавалеряном принадлежат авторские права, обратился в суд.

При первом рассмотрении столичный суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 60 тысяч рублей. Апелляционная инстанция это решение сначала отменила и иск отклонила, но позже согласилась с ним. Однако Суд по интеллектуальным правам (СИП) в декабре 2019 года повторно отменил постановление апелляции и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

СИП указал, что нижестоящие суды неправомерно снизили размер компенсации, заявленный истцом как двукратный размер стоимости прав на легальное использование произведения.

Как писал NEWS.ru, Лепс считает, что в России необходимы комиссии, которые определяли бы уровень мастерства исполнителей и музыкантов по аналогии с теми, которые были в Советском Союзе.

Тарификация артистов существовала в СССР с 1981 года. Комиссии устанавливали уровень мастерства певцов, а затем по результатам начисляли ему зарплату. В остальном же российский шоу-бизнес полностью устраивает Лепса.