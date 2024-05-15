«Страшно боюсь за родных и близких на Украине»: как живет Юлиана Караулова

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Юлиана Караулова

Певица и телеведущая Юлиана Караулова стала обладательницей премии «Жара Music Awards». Как сейчас живет артистка, что она говорила о ситуации на Украине, Евровидении и откровенных фотосессиях?

Что Караулова говорила об СВО

После начала специальной военной операции Караулова опубликовала сообщение на своей странице в социальной сети. Певица призналась, что тяжело переживает сложившуюся ситуацию.

Кроме того, телеведущая выражала надежду, что боевые действия закончатся, а стороны конфликта смогут достичь мирного соглашения.

«Я не могу спать ночами, проверяю новостные Telegram-каналы каждые пять минут. Страшно боюсь за своих родных и близких на Украине, плачу от бессилия», — написала Юлианна в конце февраля 2022 года, ее слова цитирует radiokp.ru.

Кроме того, по данным портала spletnik.ru, Караулова публиковала еще одно обращение по поводу начала спецоперации в своих соцсетях. Через некоторое время соответствующий пост был удален.

Что Караулова сказала о Евровидении и откровенных фотосессиях

С 7 по 11 мая в шведском Мальме прошел музыкальный конкурс «Евровидение-2024». Выступления некоторых артистов вызвали волну критики со стороны российской общественности.

По словам Карауловой, Евровидение перестало быть песенным конкурсом. Она выразила мнение, что данное мероприятие «вышло за рамки».

«Честно говоря, я не очень в материале. Я посмотрела вторую половину [Евровидения]. Как раз начала смотреть на моменте выступления Швейцарии. Вообще, странно обсуждать Евровидение. Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс и все это уже немного вышло за рамки, по крайней мере, для меня, хотя мне всегда казалось, что я не ханжа. Но, скажем так, конкурс на любителя», — сказала певица в беседе с teleprogramma.pro.

Кроме того, Караулова высказалась об откровенных фотосессиях. Артистка подчеркнула, что не против подобного со стороны тех людей, которые хотят выкладывать такой контент.

«Если человек сам этого хочет, почему бы и нет. Это определенная творческая реализация, высвобождение сексуальной энергии. Такие фотосессии нужны для того, чтобы почувствовать себя „вау“», — заявила телеведущая.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Юлиана Караулова

Что известно о личной жизни Карауловой

Артистка вышла замуж за саунд-продюсера Андрея Черного в 2021 году, но рассказала об этом только год спустя. В шоу «Секрет на миллион» она объяснила, что скрывала замужество, поскольку не хочет посвящать общественность в свою личную жизнь.

«Не лезьте в нашу жизнь, не трогайте нас!» — прокомментировала Караулова.

В мае 2021 года супруги стали родителями. У них родился сын Александр.

Как сейчас живет Караулова

В настоящее время Караулова продолжает строить музыкальную карьеру. 13 мая в Москве на площадке «ЦСКА Арена» состоялась церемония вручения премии «Жара Music Awards-2024». Награды вручали за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Караулова стала обладательницей данной премии в номинации «Связь поколений» — за дуэт с Акмалем на песню «Девочка, не прощай».

Также артистка продолжает вести телеигру «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Как рассказывала певица, в это шоу она попала неожиданно.

«Я принимала участие в проекте „Фантастика“ и выиграла его. После этого мне предложили попробовать себя в качестве ведущей передачи. Я офигела, я о таком не думала», — рассказывала певица в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Кроме того, Караулова снимается в кино. В 2023 году на экраны вышла картина «Хоккейные папы» с ее участием.

В апреле 2024 года Караулова на гала-ужине премии МУЗ-ТВ призналась журналистам, что зря увеличивала губы у косметолога. При этом она отметила, что положительно относится к косметологии.

«К косметологии положительно отношусь. Хотя бы чуть-чуть когда-то подкалывала [губы]. Это было после того, как я родила ребенка, у меня просто была потребность что-то сделать. Я была долго беременная, женщине кажется, что это длится вечность в какой-то момент, потом я кормила, а потом перестала и поняла, что можно пойти к косметологу и что-то сделать. <...> Я думаю, зря я это сделала тогда», — передавал слова артистки корреспондент NEWS.ru.

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