Стилист раскритиковала обновлённый образ Долиной

Новый образ певицы Ларисы Долиной более подходит для Хеллоуина, сказала бьютимейкер-стилист Марина Корабель.
Причёска и макияж — явно перебор. Только, конечно, если это и правда не на Хеллоуин. Макияж слишком утрированный, и причёска могла бы иметь место при наличии более сдержанного макияжа, —отметила Корабель в интервью порталу Teleprogramma.pro.
При этом стилист отметила, что Долиной, если она желает сохранить такую текстуру, следовало бы собрать волосы в небрежный хвост или пучок.
Ранее дочь Долиной выложила в Сеть фото матери в новом образе: певица предстала в свободном чёрном бархатном костюме и берцах. Пользователи Instagram с восторгом восприняли имидж звезды, писал NEWS.ru.