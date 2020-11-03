Стилист раскритиковала обновлённый образ Долиной

https://static.news.ru/photo/a8098ad6-1dbf-11eb-9792-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: instagram.com/dolinalina

Новый образ певицы Ларисы Долиной более подходит для Хеллоуина, сказала бьютимейкер-стилист Марина Корабель.

Причёска и макияж — явно перебор. Только, конечно, если это и правда не на Хеллоуин. Макияж слишком утрированный, и причёска могла бы иметь место при наличии более сдержанного макияжа, — отметила Корабель в интервью порталу Teleprogramma.pro.

При этом стилист отметила, что Долиной, если она желает сохранить такую текстуру, следовало бы собрать волосы в небрежный хвост или пучок.

Ранее дочь Долиной выложила в Сеть фото матери в новом образе: певица предстала в свободном чёрном бархатном костюме и берцах. Пользователи Instagram с восторгом восприняли имидж звезды, писал NEWS.ru.