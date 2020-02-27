Елена Степаненко опровергла слухи о том, что не пускает Петросяна на порог своей квартиры. Артистка сообщила, что бывший муж уже появлялся у неё, чтобы забрать рукописи и вещи.
Частый гость в её доме — помощник Петросяна. Он забирает кассеты, которые требуются артисту для передач,
То, что пишут в прессе, что я его не пускаю в квартиру, это неправда, — заверила артистка.
Степаненко также рассказала, что у них с Петросяном был разговор накануне развода. Артист заявил жене, что хочет начать новую жизнь, и она его отпустила со спокойной совестью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юморист Евгений Петросян снимет программу, которая будет посвящена Международному женскому дню 8 Марта. В ней примет участие его бывшая супруга Елена Степаненко.
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