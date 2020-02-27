https://static.news.ru/photo/e64499f4-58f7-11ea-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Елена Степаненко опровергла слухи о том, что не пускает Петросяна на порог своей квартиры. Артистка сообщила, что бывший муж уже появлялся у неё, чтобы забрать рукописи и вещи.

Частый гость в её доме — помощник Петросяна. Он забирает кассеты, которые требуются артисту для передач, приводит слова Степаненко wday.ru.

То, что пишут в прессе, что я его не пускаю в квартиру, это неправда, — заверила артистка.

Степаненко также рассказала, что у них с Петросяном был разговор накануне развода. Артист заявил жене, что хочет начать новую жизнь, и она его отпустила со спокойной совестью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юморист Евгений Петросян снимет программу, которая будет посвящена Международному женскому дню 8 Марта. В ней примет участие его бывшая супруга Елена Степаненко.