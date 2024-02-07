Стало известно, чем Киркоров лучше Галкина и Макаревича Экс-директор «Тату» Дзюник: Киркоров не сменил страну, в отличие от Галкина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие участники «голой» вечеринки остались жить в России, в отличие от Аллы Пугачевой, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других уехавших, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что «отмененных» артистов народ по-прежнему любит и рано или поздно все вернется, «пена сойдет».

У этих артистов много хороших песен. Все равно их как любили, так и любят. Пена в любом случае сойдет. Они же в нашей стране, не поменяли страну, как Пугачева, Галкин, Лева из «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноганетов. — NEWS.ru), Макаревич и другие. Они остаются, здесь живут, — сказал Дзюник.

По мнению продюсера, Киркоров и другие гости Анастасии Ивлеевой в ночном клубе Mutabor не совершили ничего, за что им стоило бы извиняться, нужно отделять частную жизнь артиста от творчества и нельзя устраивать травлю.

Пока можно им только посочувствовать. Если начали, то будут травить, и другие думают: «Я лучше постою в сторонке, только бы на меня не спустили этого Полкана», — выразил свою точку зрения Дзюник.

Ранее ведущий, музыкальный критик Сергей Соседов предложил заменить Киркорова в шоу «Маска» на НТВ. Он отметил, что телешоу яркое и интересное, ничего подобного на российском телевидении раньше не было. Из-за скандала с «голой» вечеринкой и «отмены» Киркорова телеканал решил перенести премьеру пятого сезона «Маски» на 18 февраля.