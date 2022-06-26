Стала известна дата похорон Юрия Шатунова Юрия Шатунова похоронят 28 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похороны солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова запланированы на 28 июня, сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов, передает РИА Новости. Он добавил, что траурная церемония будет проходить в закрытом режиме.

Мы не допустим никого. Вплоть до того, что мы будем его в три часа ночи хоронить, допустим... Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник, — сказал Кудряшов.

Кудряшов отметил, что члены семьи певца будут прощаться с ним 27 июня. Точное время церемонии он не назвал, но заявил, что траурный зал арендован на целый день.

26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища проходила гражданская панихида по Шатунову. Проститься с певцом пришли его коллеги, а также сотни людей со всей России. NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию церемонии.

Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Ему стало плохо во время рыбалки, друзья успели довезти певца до больницы, но медики не смогли его спасти.

Первоначально сообщалось, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Из-за этого было потеряно 40 минут. Однако позже Кудряшов заявил, что претензий к врачам нет.