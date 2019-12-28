https://static.news.ru/photo/db48e20e-294e-11ea-8eef-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал роман своей 64-летней жены Екатерины Терешкович. Появившемуся после эфира с Андреем Малаховым ухажёру 87 лет, зовут его Владимир Ильич.

Солнцев, как сообщает портал Dni.ru, заявил, что не воспринимает «конкурента» всерьез. Он считает, что даже если Екатерина Терешкович ответит взаимностью мужчине, то это только до первой постельной сцены.

Потом она разочаруется и все его попытки будут напрасными. Виагру я им покупать не буду, — сказал Солнцев.

Он добавил, что у него десятки молодых поклонниц. По его мнению, если бы все они пришли в гости, то растерзали бы Терешкович.

Во время ток-шоу «Прямой эфир» о жизни Солнцева, его жены и новой подруги, Андрей Малахов показал видеообращение, в котором зритель программы Владимир Ильич признаётся, что ему нравится Екатерина. Затем он появился в студии с букетом цветов и заявил, что Гоген позорит весь человеческий род. Своей возлюбленной он посоветовал развестись с молодым мужем.

Поводом для программы стал факт помещения Терешкович в клинику для лечения от алкогольной зависимости. По заверению Солнцева, супруга самовольно покинула лечебное заведение. При этом известно, что пока Екатерина лечилась от алкоголизма в клинике, Гоген появлялся в компании её дочери Полины, они даже ездили вместе отдыхать. Но однажды та пришла к нему в гости с тортом и шампанским и застала там некую девушку Лиду. Как только Полина поняла, что на той пеньюар её матери, накинулась на неё с кулаками.

Гоген привёл в студию к Малахову и новую подругу. Шоумен рассказал, что планирует именно с ней встретить Новый год на море за границей. Терешкович, во время эфира, набросилась на спутницу мужа, пытаясь разодрать той лицо. Гоген настаивает, что его жена ещё не избавилась от пристрастия к алкоголю и хочет отправить её на очередной курс лечения, писал NEWS.ru.