Солистка Little Big ответила хейтерам на травлю из-за внешности

Певица Софья Таюрская пожаловалась на интернет-травлю из-за внешности. По словам участницы коллектива Little Big, в комментариях к её публикациям постоянно отмечаются недовольные тем, как она выглядит.
Хуже всего то, что эти люди считают себя вправе давать советы, что, по их мнению, должна сделать с собой артистка. Некоторые такие претензии шокируют девушку.
Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить её с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше, — рассказала Таюрская в Instagram.
Певица попросила комментировать только её творчество, но не внешность и не личную жизнь. Она подчеркнула, что «никому ничего не должна» и тем более не нуждается во мнениях незнакомых людей о том, что ей следует делать со своим телом.