Солистка Little Big ответила хейтерам на травлю из-за внешности

https://static.news.ru/photo/807cec8c-fbf6-11ea-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: sonyatayurskaya/instagram.com

Певица Софья Таюрская пожаловалась на интернет-травлю из-за внешности. По словам участницы коллектива Little Big, в комментариях к её публикациям постоянно отмечаются недовольные тем, как она выглядит.

Хуже всего то, что эти люди считают себя вправе давать советы, что, по их мнению, должна сделать с собой артистка. Некоторые такие претензии шокируют девушку.

Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить её с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше, — рассказала Таюрская в Instagram.

Певица попросила комментировать только её творчество, но не внешность и не личную жизнь. Она подчеркнула, что «никому ничего не должна» и тем более не нуждается во мнениях незнакомых людей о том, что ей следует делать со своим телом.

Как отмечает «Газета.ru», Софье Таюрской 29 лет, с 2014 года она принимает участие в студийных записях Little Big, а с 2016-го участвует в концертном составе.

Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи социальных сетей подвергли жёсткой критике Таюрскую, заподозрив её в причастности к разводу лидера группы Ильи Прусикина с женой.