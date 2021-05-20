Солист «Любэ» выразил своё отношение к Евровидению

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Солист российской рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что «очень-очень спокойно» относится к музыкальному конкурсу Евровидение. Даже «индифферентно», выразился исполнитель в разговоре с порталом «Правда.Ру».

Я старый музыкант и отлично помню, что в 70-х оно (Евровидение. — NEWS.ru) появилось как конкурс самодеятельности. Самодеятельности! Не профессионалов. Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной, и оставила след в мировой истории поп-музыки, — отметил певец.

Он добавил, что пример ABBA — единственный за всю историю шоу, и вряд ли такое повторится. Шведский коллектив выступил на Евровидении в 1974-м и победил с композицией Waterloo. За всё время в мире продано свыше 350 млн дисков с записями группы. Немного иного мнения о шоу певец Вячеслав Малежик. Он назвал конкурс ангажированным политическими и «всякими ЛГБТ-сообществами».

Честно говоря, я равнодушно отношусь к Евровидению. Мне не нравится этот конкурс сам по себе <...> Там сейчас речь вообще не о музыке: только хайп, — считает Малежик.

В этом году Евровидение проходит в Роттердаме. Представительница РФ — певица Манижа — выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00.

Ранее сообщалось, что российский музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram высказался по поводу участия Манижи в Евровидении от РФ. По его словам, он не сразу посмотрел номер исполнительницы, так как не очень любит «все эти концерты». Фадеев призвал не «набрасываться на эту девчонку» за её слова или поступки. «Она борется за нас, а мы её мочим», — отметил шоумен.