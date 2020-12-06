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Шоу-бизнес

Собчак вступилась за Шнурова

14:03, 06 декабря 2020 60
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию, что она конфликтует с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Музыкант неоднократно посвящал нецензурные стихи представителям шоу-бизнеса, в том числе и Собчак. По словам ведущей, несмотря на это, она хорошо к нему относится.

Это у вас неправильные сведения, что мы конфликтуем. Я к нему хорошо отношусь. Он — талантливый человек, — сказала она в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как известно, когда Шнуров разводился, Собчак открыто поддержала его жену Матильду. Певец также неоднократно негативно высказывался в отношении светской львицы, отмечая, что все новости везде только «про Ксюху».

Накануне Шнуров решил, что ему стоит сделать перерыв в публикации стихотворений на различные темы. Этому он посвятил очередное произведение в социальной сети. Музыкант считает, что высказывание мнений на разные темы не соответствует его статусу и возрасту. Он также задумался о том, что ему, возможно, нужно или снова начать употреблять алкоголь, или просто перестать комментировать события, писал NEWS.ru.

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