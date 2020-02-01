https://static.news.ru/photo/b7054802-44cd-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак пошутила о закрытии границы с Китаем из-за коронавируса, чем вызвала возмущение подписчиков своего Instagram. Звезда опубликовала фото в ободке, украшенном звёздами, и заявила, что у неё с детства «Корона-вирус».

Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!!! У меня КОРОНА — вирус с детства, и ничо, как-то выживаю, — написала светская львица.

Она также поинтересовалась у россиян, считают ли они, что человечеству грозит «чума 21 века» или во всём мире просто раздули истерию. Подписчики юмора светской львицы не оценили, заявив, что сарказм Собчак не уместен.

Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу, — написал один из пользователей.

Нашлись и те, кто посоветовал ведущей ехать прямиком в Китай, прихватив с собой нового мужа и всю семью.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.