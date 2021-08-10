Собчак оценила собственный психологический портрет

Телеведущая Ксения Собчак поспорила с гостем своей программы «Осторожно: Собчак», психологом Вероникой Степановой, из-за её высказываний о прошлом журналистки и составленном психологическом портрете. Знаменитая блондинка была удивлена такому повороту событий.

Если говорить о тебе, то первое ощущение было связано с нарциссизмом. От таких людей мне хочется бежать. Спустя 10 минут я почувствовала, что нечто человеческое всё же пытается проявиться. Кроме того, в тебе есть истеричка, которая очень эмоциональна и эмпатична. Нарцисс внутри не проявляет никаких эмоций, но часто даёт о себе знать, — призналась Степанова.

Помимо этого, психолог упрекнула Собчак в том, что ей, как носительнице именитой фамилии, никогда не понять простых людей из провинции. На это Ксения заметила, что приехала в Москву, как и многие, с небольшим количеством денег, которые ей дала мать на квартиру, а по итогу добилась всего сама. В качестве аргумента в свою пользу Собчак привела в пример Наталью Водянову, которая также построила успешную карьеру исключительно своими силами.

Ранее Собчак высказала мнение об интервью Юрия Дудя со своим коллегой по шоу «Док-Ток» Александром Гордоном.