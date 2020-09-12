16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Собчак показала подросшего сына в Новой Третьяковке

06:31, 14 сентября 2020
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак с сыном Платоном посетила выставку «Русская сказка» по произведениям Васнецова в Новой Третьяковке. Мероприятие привело в восторг не только подросшего ребёнка, но и телеведущую.

Экс-ведущая «Дома-2» очень эмоционально отозвалась о культурном мероприятии, назвав увиденное «настоящим патриотизмом».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ°Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÑÐ¸Ñ ÑÐºÐ°Ð·Ð¾ÑÐ½ÑÑ Ð²ÑÑÐ¾Ð´Ð½ÑÑ- ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½Ð°Ñ Ð²ÑÑÑÐ°Ð²ÐºÐ° Ð² ÐÐ¾Ð²Ð¾Ð¸ Ð¢ÑÐµÑÑÑÐºÐ¾Ð²ÐºÐµ Â«Ð ÑÑÑÐºÐ°Ñ Ð¡ÐºÐ°Ð·ÐºÐ°Â» ÐÐ°ÑÐ½ÐµÑÐ¾Ð²Ð° . ÐÐ°Ðº ÑÑÐ¾ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½Ð¾,ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾! ÐÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ°ÐºÑÐ¸Ð²Ð°, Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÑÑÐ¸Ðµ ÐºÐ°ÑÑÐ¸Ð½Ñ,Ð¸ Ð¿ÑÐ¸ ÑÑÐ¾Ð¼ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸Ðµ ÑÐµÐ´ÐµÐ²ÑÑ Ð² Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÐµ! Ð ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½ÑÑ Ð³Ð¾ÑÐ´Ð¸ÑÑÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸ÐµÐ¸,Ð¸ ÑÑÐ¾ Ð¸ ÐµÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð°ÑÑÐ¸Ð¾ÑÐ¸Ð·Ð¼! ÐÑÐ¾ÑÑÐ¾ Ð±ÑÐ°Ð²Ð¾! Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼ Ñ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐµÑÑÑ Ð´ÐµÑÐ¸. ÐÐ°Ð¶Ðµ Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ÑÐºÐ¸Ð¼ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½Ð¾. ÐÑÐ»Ð¸ Ð±Ñ Ð²ÑÐµ Ð´ÐµÑÑÐºÐ¸Ðµ Ð²ÑÑÑÐ°Ð²ÐºÐ¸ Ð±ÑÐ»Ð¸ ÑÐ°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ ,ÑÐ¾ Ð½Ð°ÑÐ¸ Ð´ÐµÑÐ¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð°Ð»Ð¸ Ð±Ñ Ð¼ÑÐ·ÐµÐ¸! ÐÐ¾Ð¸ Ð²Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ³ Ð¢ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¾Ð²Ð¾Ð¸ Ð¸ Ð¢ÑÐµÑÑÑÐºÐ¾Ð²ÐºÐµ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±ÑÐ°Ðº (@xenia_sobchak)

Как это интересно, современно организовано! Много интерактива, оживающие картины, и при этом настоящие шедевры в правильной подаче! В такие моменты гордишься Россией, и это и есть настоящий патриотизм! Просто браво! Советую всем, у кого есть дети, — взахлёб нахваливала выставку Собчак.

Телеведущая добавила, что мероприятие будет интересно даже маленьким и если бы все детские выставки были бы такими же, то дети «просто обожали бы музеи».

Мой восторг Трегуловой и Третьяковке, — написала в своём микроблоге Собчак.

Журналистка показала кадры, где Платон в джинсовом бомбере и бейсболке заворожённо рассматривает арт-объекты. Подписчики отметили, что мальчик стал выглядеть взрослее. «Платоша очаровательный, видно, что мальчик умный», «Ой, какой большой сыночек стал, какие вы молодцы!», написали пользователи в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак в день первой годовщины свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым обратилась к супругу с трогательным посланием в социальной сети.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео