Собчак показала подросшего сына в Новой Третьяковке

https://static.news.ru/photo/af46ae34-f63a-11ea-9799-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак с сыном Платоном посетила выставку «Русская сказка» по произведениям Васнецова в Новой Третьяковке. Мероприятие привело в восторг не только подросшего ребёнка, но и телеведущую.

Экс-ведущая «Дома-2» очень эмоционально отозвалась о культурном мероприятии, назвав увиденное «настоящим патриотизмом».

Как это интересно, современно организовано! Много интерактива, оживающие картины, и при этом настоящие шедевры в правильной подаче! В такие моменты гордишься Россией, и это и есть настоящий патриотизм! Просто браво! Советую всем, у кого есть дети, — взахлёб нахваливала выставку Собчак.

Телеведущая добавила, что мероприятие будет интересно даже маленьким и если бы все детские выставки были бы такими же, то дети «просто обожали бы музеи».

Мой восторг Трегуловой и Третьяковке, — написала в своём микроблоге Собчак.

Журналистка показала кадры, где Платон в джинсовом бомбере и бейсболке заворожённо рассматривает арт-объекты. Подписчики отметили, что мальчик стал выглядеть взрослее. «Платоша очаровательный, видно, что мальчик умный», «Ой, какой большой сыночек стал, какие вы молодцы!», написали пользователи в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак в день первой годовщины свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым обратилась к супругу с трогательным посланием в социальной сети.