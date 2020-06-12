Собчак поиздевалась над Костюшкиным из-за изнасилования педофилом

https://static.news.ru/photo/96e8089e-ad90-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Стас Костюшкин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В подводке к очередному видео на своём YouTube-канале телеведущая Ксения Собчак решила пошутить над певцом Стасом Костюшкиным, который ранее признался, что в детстве его изнасиловал педофил. Подписчики журналистки не оценили её чувство юмора и встали на защиту музыканта.

Тема очередного ролика касалась политики.

Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина? — решила сострить шоувумен.

Зрители в комментариях стали предъявлять Ксении претензии в неуместности заявления и назвали её высказывания «верхом гнилья», «мерзостью» и «дном». Аудитория также предложила представить своего сына на месте бывшего участника дуэта «Чай вдвоём» и спросила, стала бы она над этим насмехаться.

Зря про Костюшкина. Он тогда был не намного старше вашего, Ксения, сына, — написал один из подписчиков.

Музыкант решил признаться в том, что в возрасте восьми лет над ним надругался педофил, из-за боязни за своих детей. Спустя несколько дней Костюшкин опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что его стали после этого травить в Интернете.

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак устроила перформанс с гробом и афроамериканцами.