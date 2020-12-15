Собчак обидно высмеяла жену Петросяна, сравнившую себя с Тортиллой

https://static.news.ru/photo/74c418da-3f2a-11eb-8572-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Ксения Собчак довольно обидно высказалась по поводу «шутки», опубликованной на странице молодой жены Петросяна Татьяны Брухуновой. Бывшая помощница артиста, ставшая его женой, опубликовала картинку, на которой её сравнили с черепахой Тортиллой.

Косынка и очки сделали сходство невероятным, сама же Брухунова подписала, что «это очень смешно», пишет StarHit.

instagram.com/bruhunova

Мимо странной шутки жены мэтра российской эстрады над своей внешностью не смогла пройти экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Когда уровень юмора «Кривого зеркала» передался половым путём, — съязвила Собчак, оставив подпись под всё той же картинкой.

Татьяна Брухунова постоянно подвергается критике со стороны пользователей. Чаще всего люди не понимают стиля одежды молодой жены Петросяна, которая одевается как старушка, но сама считает себя самой модной.

Но больше всего Брухуновой достаётся за отношения с пожилым артистом, который старше её на 34 года. Почти все поклонники Петросяна уверены, что его бывшая помощница живёт с ним из-за денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова не на шутку раздражена слухами, что её супруг может закрутить роман с новой помощницей. Некая Александра Скобцева теперь заменяет Брухунову на её посту, повсюду сопровождает Петросяна, вытирает ему руки антисептиком, напоминает о приёме лекарств.