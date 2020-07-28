СМИ узнали правду о внушительных гонорарах Ефремова

https://static.news.ru/photo/00ce3a70-d14b-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов за один выход на сцену получал от 100 тысяч рублей. За каждую репетицию ему платили по 10 тысяч рублей.

В регионах сумма гонораров актёра увеличивалась вдвое. Договоры с Ефремовым стоили от 700 тысяч рублей до 7,7 млн, пишет KP.RU.

Работа артиста оплачивалась через госуслуги. За последние четыре года театр «Современник» и Ефремов заключили 11 контрактов на общую сумму 32 млн рублей.

На данный момент театр приостановил спектакли из-за судебных разбирательств. Более того, постановки и вовсе могут убрать из репертуара из-за отсутствия актёра, несмотря на то, что они любимы зрителями.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов угодил в ДТП в центре Москвы. Во время столкновения авто погиб водитель автофургона, в который врезался джип Ефремова. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, рассказал журналистам о своём гонораре за защиту артиста. Он заявил, что премии за оправдательный приговор в уголовных делах не предусмотрено.