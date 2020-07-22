«Нулей много»: Пашаев рассказал о гонораре за дело Ефремова

https://static.news.ru/photo/664462e6-ccb2-11ea-856f-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Эльман Пашаев/facebook.com

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, рассказал журналистам о своём гонораре за защиту артиста. Он заявил, что премии за оправдательный приговор в уголовных делах не предусмотрено.

Но, поверьте, мой гонорар очень большой, нулей много, — сказал адвокат.

Кроме того, Пашаев сообщил, что жена его подзащитного будет выступать во время слушаний в качестве свидетеля. Адвокат подчеркнул, что Софья Ефремова — удивительный человек. Как отметил юрист, она хрупкая женщина, но «на ней всё держится».

Софья во всём поддерживает Ефремова. Он, слава богу, ничего о себе не читает в Интернете. Она — да. Но я сразу попросил: ничего ему не рассказывай, иначе он с ума сойдёт. И она молчит, — цитирует адвоката KP.RU.

Также Пашаев рассказал, что лично не знаком со «звёздной» судьёй Еленой Абрамовой, которая решит судьбу его подзащитного. Ранее именно она приговорила к заключению футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Кроме того, Абрамова отправила в места лишения свободы полковника Дмитрий Захарченко.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, предварительное заседание по делу обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, актёра Михаила Ефремова Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля.