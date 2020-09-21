СМИ сообщили о пропаже любовницы Михаила Ефремова

Предполагаемая любовница Михаила Ефремова актриса театра «Современник» Дарья Белоусова после приговора актёру перестала выходить на связь с друзьями и знакомыми. Она также съехала из квартиры, где ранее проводила время с артистом.

Как сообщает StarHit, Белоусова отключила телефон и съехала с прежней квартиры, которую снимала несколько лет. Хозяйка апартаментов отметила, что Дарья всегда производила положительное впечатление.

По словам женщины, Белоусова как-то призналась, что начала много готовить.

Я сразу поняла, что у неё появился мужчина. Потому что женщина много готовит только в одном случае: если у неё есть любимый. Их часто видели с Ефремовым, он её будто околдовал. Дарья полностью от него зависела, — рассказала хозяйка квартиры.

После смертельного ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым, Белоусова отказывалась комментировать статус своих отношений с актёром.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее актёр Никита Джигурда заявил, что за рулём джипа Ефремова в момент ДТП сидела женщина. Он отметил, что следствие упустило тот факт, что на фото с места ДТП мелькает женская нога. Обувь на снимке чрезвычайно похожа на ту, в которой актриса Белоусова провожала Ефремова на следственные действия. Доказательства того, что именно она была за рулём джипа, привёл и автоэксперт Юрий Макеев, писал NEWS.ru.