СМИ напомнили о старшей дочери Грачевского, с которой он не общался 13 лет

https://static.news.ru/photo/7b8ffe60-57b5-11eb-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Борис Грачевский много лет не поддерживал отношения со старшей дочерью Ксенией от первого брака с Галиной Грачевской. Первым ребёнком режиссёра стал сын Максим, которому сейчас 48 лет.

На момент появления сына супруги перебрались жить в коммунальную квартиру к родителям Галины. Через семь лет у Грачевских родилась дочь Ксения, пишет KP.RU.

Как позже рассказывал сам худрук «Ералаша», в какой-то момент его отношения с женой совершенно испортились. Она была абсолютно равнодушна к его творчеству и тогда Грачевский ушёл, оставив супруге всё. За это отца не смогла простить Ксения.

С Максимом мы общаемся, с Ксенией, моей старшей дочерью, отношения развалились. Были разные перипетии, 13 лет дочка со мной не разговаривает. Я в неё вкладывал много, пытался сойтись с ней не один раз. Она знает, что я готов всё забыть и сказать: «Здравствуй, Ксения». У неё родился сын. Но и с внуком у меня нет никакого контакта, — приводит издание откровения режиссёра.

Всего у Грачевского четверо детей и все они имеют право на наследство. Не исключено, что вскоре начнётся делёжка имущества создателя «Ералаша» с походами на ток-шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик считает, что Грачевский подхватил коронавирус, когда поехал делать компьютерную томографию лёгких. До этого несколько недель худрук «Ералаша» плохо себя чувствовал, но у него была только высокая температура.