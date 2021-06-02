Смерть актёра Погребинского сравнили с внезапной кончиной Динамита

https://static.news.ru/photo/902bac0e-c3f1-11eb-9d48-96000091f725_660.jpg Андрей Погребинский Фото: instagram.com/pogrebinski_andrei/

Поклонники провели неожиданную аналогию между ранней смертью каскадёра и актёра Андрея Погребинского и внезапной кончиной шоумена Владимира Турчинского по прозвищу Динамит. Погребинскому было 45 лет, причины его смерти не сообщаются, но само известие стало полной неожиданностью для фанатов, сообщает Пятый канал.

Погребинский профессионально занимался баскетболом, был мастером спорта, в 2022 году окончил факультет психологии СПбГУ. Потом он прошёл курсы актёрского мастерства и с 2007 года стал сниматься в кино, где был каскадёром и актёром.

Фактурная внешность Погребинского сыграла свою роль: ему доставались роли охранников, оперативников. Среди его ролей — Громила, Боксёр, Самосвал, что уже само по себе наводит на аналогии со знаменитым спортсменом и силачом Турчинским, который тоже снимался в кино. Их обоих поклонники называли русскими богатырями.

Известность пришла к Погребинскому в 2015 году после съёмок в сериалах «Полицейский участок», «Улицы разбитых фонарей-15», «Дружина». Наибольшую известность ему принесла роль полицейского Владимира Доценко в сериале «Ментозавры» в 2021 году.

Личную жизнь Погребинский предпочитал держать в секрете.

Владимир Турчинский также умер внезапно в возрасте 46 лет, что сразу и отметили фанаты актёра в соцсетях: «Такой молодой, что же случилось? Очень жаль, колоритный артист. Такой трогательный в „Ментозаврах“»; «Царствие небесное»; «Запомнился мне в „Ментовских войнах“. Видно, что хоть и фактурная внешность, но парень не без таланта».

Как сообщалось ранее, в Петербурге ушёл из жизни актёр и каскадёр Андрей Погребинский. Он известен по ролям в многочисленных картинах, среди которых сериалы «Ментовские войны» и «Мажор».