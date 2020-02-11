https://static.news.ru/photo/7a4d3436-4cc7-11ea-8300-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На российскую телеведущую Алёну Водонаеву написали второе заявление в полицию. Первым жалобщиком стал житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов. Он утверждает, что сделал это из личных принципов.

Второй документ составила москвичка. Сейчас оба обращения объединяют в одно, передаёт Telegram-канал «112».

В декабре 2019-го Водонаева вступила в публичный спор с актёром Иваном Охлобыстиным, который назвал её проституткой за поддержку абортов. Телеведущая заявила, что дети в бедных семьях часто рождаются «не от жажды отцовства или материнства», а от неумения предохраняться. Водонаева добавила, что «для безответственных должна быть всегда открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога».

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором затронула тему абортов. Она поддержала экс-главу департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая приобрела скандальную популярность после громкого заявления «государство не просило вас рожать».