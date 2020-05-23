Шнуров посвятил стихотворение появившимся у него жировым складкам

https://static.news.ru/photo/6f7256dc-9d07-11ea-819c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров, поменявший на фоне ограничений из-за коронавируса быт и привычки, отказался покидать своё место самоизоляции и возвращаться к работе. Тем более, что на животе у него появились жировые складки. Своими мыслями исполнитель поделился в социальной сети в стихотворной форме.

Из произведения, опубликованного в Instagram, можно сделать вывод, что лидера группы «Ленинград» устраивает размеренная жизнь, без суматохи, политической деятельности и концертов.

Ранее Шнуров заявил, что заразился коронавирусом. Позднее музыкант признался, что это была шутка.