Шнуров посвятил нецензурный стих Басте и закрытию Петербурга на Новый год

https://static.news.ru/photo/282e1586-363b-11eb-bb61-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: shnurovs/instagam.com

Музыкант Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение рэперу Василию Вакуленко (Басте), из-за которого, по его мнению, власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год и грозят ужесточением ограничительных мер.

В дом зашёл и даже ног не вытер. // Поздравляю, Вася, ты болван. // Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер, — написал в Instagram Шнуров.

Он также отметил, что рэпера защищают депутат Госдумы Геннадий Онищенко, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Следом Василий Вакуленко оставил короткий комментарий: «Докукарекался Серёжка?» и добавил хештег #спасибошнуровузаэто.

Ранее власти Петербурга заявили, что ожидают резкого роста заболеваемости COVID-19 из-за концерта Басты. По мнению вице-губернатора Евгения Елина, через две недели Северную столицу ждёт связанная с этим выступлением вспышка заболеваемости.

Концерты Басты состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Однако после появления видео рэпер подвергся жёсткой критике, так как многие, посмотрев видеоролики с выступления, пришли к выводу, что эпидемиологические ограничения соблюдены не были.

Артист утверждает, что всё было организовано на должном уровне. Причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее после проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий. Также власти попросили туристов не приезжать на новогодние праздники, писал NEWS.ru.