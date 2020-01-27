https://static.news.ru/photo/b5258ab6-4139-11ea-9156-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актёром Бредли Купером.

Светская львица снялась для обложки журнала Vogue в Великобритании. Девушка откровенно рассказала изданию о том, почему её роман с актёром не закончился бракосочетанием.

Я думаю, что во всех хороших отношениях ты приносишь лучшее и худшее — это просто природа человека. Два прекрасных человека не могут создать хорошую пару, — отметила модель.

По её словам, им повезло, что они испытали эти чувства. При этом она подчеркнула, что ей приходится быть матерью-одиночкой и женщиной, которая постоянно работает. Из-за этого ей надо всё время искать баланс между этими двумя ролями, передаёт Just jared.

NEWS.ru сообщал, что в 2019 году Ирина Шейк возглавила рейтинг самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала Maxim. Бывшая возлюбленная голливудского актёра Брэдли Купера второй год подряд заняла первую строчку списка. В прошлом году за неё проголосовали 2458 читателей.