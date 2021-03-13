Шатунов рассказал, как находился в «трудовом рабстве»

https://static.news.ru/photo/85aa9890-8408-11eb-a579-96000091f725_660.jpg Юрий Шатунов Фото: yuriy_shatunov/instagram.com

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заявил, что пережил «трудовое рабство», во время которого его заставляли выступать при помощи шантажа.

По словам певца, это произошло во время учёбы в интернате. Директор учреждения, выступающая в качестве официального опекуна Шатунова, отобрала его паспорт, заявив, что документ необходим для получения койко-места в общежитии. Однако оформление прописки затянулось.

В течение двух лет я работал на неё. Пел, концерты, — поделился артист в эфире передачи «Привет Андрей!».

Во время программы были продемонстрированы архивные кадры, на которых милиционер передаёт Шатунову паспорт, а рядом стоит директор. Как отметил певец, он не видел документ на протяжении нескольких лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Шатунов обжаловал постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего его иск к требованию запретить ему исполнять песни группы «Ласковый май». В своём иске певец оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик, индивидуальный предприниматель Руслан Филатов, передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — компании «Честная музыка».