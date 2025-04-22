«SHAMAN себя покажет»: группа «Корни» об «Интервидении» В группе «Корни» хотели бы услышать, как SHAMAN выступит на «Интервидении»

Фото: NEWS.ru

Группа «Корни»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) имеет довольно сильный голос и хорошо себя покажет на конкурсе «Интервидение», заявили корреспонденту NEWS.ru исполнители из группы «Корни» в кулуарах Гала-ужина МУЗ-ТВ. Они добавили, что хотели бы послушать Дронова на английском.

На самом деле у SHAMAN довольно сильный голос. Главное, чтобы был интересный репертуар. У него есть все шансы, он себя отлично покажет. Если исполнение будет на английском, хотелось бы послушать, — сообщили исполнители.

Ранее стало известно, что SHAMAN представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Проведение конкурса запланировано на сентябрь 2025 года. Он был создан в ответ на запрет выступать на Евровидении для России. Мероприятие хотят сделать международным.

Музыкальный критик Сергей Соседов тем временем считает, что идея возрождения конкурса эстрадной песни «Интервидение» является хорошей альтернативой Евровидению, однако не в ближайшем будущем. По его словам, это нереалистично и преждевременно. Он подчеркнул, что европейский конкурс имеет мощную медийную базу и большее количество участников, поэтому «Интервидение» пока не сможет с ним конкурировать.