Шаляпин ответил на слухи о том, что он станет ведущим «Звёзды сошлись»

https://static.news.ru/photo/2bf99b84-35ed-11eb-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о своём назначении соведущим в программе «Звёзды сошлись» на НТВ. Певец считает шоу одним из рейтинговых в стране, но о том, что его туда позвали, не знает.

Артист узнал о том, то его приглашают стать соведущим Леры Кудрявцевой, из СМИ. На эту тему он даже пошутил, что вёл бы, мол, и «Поле чудес».

Если позовут, то, конечно, подумаю. Это одно из самых интересных шоу в нашей стране. Люди смотрят, им нравится. Я уже вёл прогноз погоды на НТВ. Опыт работы у меня есть. Лера Кудрявцева как ведущая мне очень нравится, — поделился Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

Но пока, по словам певца, ему никто не звонил и о приглашении он ничего не знает.

Место соведущего программы остаётся вакантным после гибели Алек5сандра Колтового. До этого шоу покинул Оскар Кучера, заявивший, что ему надоело обсуждать звёздные скандалы. Сейчас актёр полностью сосредоточился на театре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Никита Джигурда готов заменить Александра Колтового в шоу на НТВ «Звёзды сошлись».