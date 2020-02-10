Актёр Шайа Лабаф объявлял одну из номинаций премии «Оскар» совместно с Заком Готтзагеном, который страдает синдромом Дауна. Готтзаген запнулся при произнесении названия ленты, а Лабаф отреагировал на это смешком.
Однако после этого артист помог своему коллеге назвать лучший короткометражный фильм «Окно напротив»,
Мнение пользователей Сети разделилось. Большая часть зрителей высказала своё возмущение поведением актёра: они потребовали объяснений. При этом некоторые комментаторы считают, что Лабаф просто нервничал, ведь он давно знаком с Готтзагеном и снимался с ним в картине «Арахисовый сокол».
Как писал NEWS.ru, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.
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