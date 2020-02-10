https://static.news.ru/photo/a3315e6e-4c3f-11ea-a9b5-fa163e074e61_660.jpg Шайа Лабаф и Зак Готтзаген Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Актёр Шайа Лабаф объявлял одну из номинаций премии «Оскар» совместно с Заком Готтзагеном, который страдает синдромом Дауна. Готтзаген запнулся при произнесении названия ленты, а Лабаф отреагировал на это смешком.

Однако после этого артист помог своему коллеге назвать лучший короткометражный фильм «Окно напротив», передаёт Life.

Мнение пользователей Сети разделилось. Большая часть зрителей высказала своё возмущение поведением актёра: они потребовали объяснений. При этом некоторые комментаторы считают, что Лабаф просто нервничал, ведь он давно знаком с Готтзагеном и снимался с ним в картине «Арахисовый сокол».

Как писал NEWS.ru, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.