Сергей Зверев закрыл свои салоны красоты и живёт на сбережения

Российский стилист Сергей Зверев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский стилист Сергей Зверев рассказал, что закрыл все свои салоны красоты из-за ухода многих клиентов. В настоящее время он живёт только на сбережения, но менять сферу деятельности не собирается, об этом шоумен рассказал в интервью изданию «Собеседник».

Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда <...> Большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего этого не делаю, — сказал Зверев.

Зарабатывать на чём-то кроме любимого дела стилист не хочет. По его словам, у него нет навыка работы «ни водителем, ни кондуктором», поэтому он проводит концерты, однако их в последние годы не так много и он вынужден жить на сбережения.

Кроме выступлений и макияжа, Зверев активно занимается экологией. В ближайшее время стилист собирается отправится на Байкал, чтобы бороться с пожарами.

Ранее СМИ связывали отток денежных средств у Зверева с ссорой с Аллой Пугачёвой, произошедшей более 10 лет назад. Тогда стилист якобы рассказал журналистам о разводе Примадонны с Филиппом Киркоровым, и та перестала ему покровительствовать.

Ранее стало известно, когда Пугачёва вернётся в Россию. Это произойдёт не в ближайшие месяцы.