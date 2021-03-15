Сергей Лазарев почтил память умершего брата

https://static.news.ru/photo/d2a63966-e179-11e9-a6f3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев почтил память старшего брата, погибшего в результате автокатастрофы в марте 2015 года.

Фото или видео с братом Павлом Лазарев публикует на своей странице в Instagram каждый год 15 марта — в день рождения погибшего в автокатастрофе близкого родственника.

Пашка! Брат! Сегодня исполнилось бы 43! Светлая память! Помню! Скучаю! — написал Сергей.

Поклонники исполнителя смогли выразить свои соболезнования артисту: на этот раз, в отличие от предыдущих лет, Лазарев открыл публикацию для комментариев.

Брат Сергея Лазарева Павел умер в конце марта 2015 года, через несколько дней после автокатастрофы, в которую он попал. Певец не скрывает, что в своё время брат увлекался запрещёнными препаратами, однако после того как отбыл срок в тюрьме, поборол зависимость, нашёл работу, стал жить полной жизнью. У Павла осталась дочь Алина, которая много времени проводит с дядей и бабушкой.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Сергей Лазарев и его близкий друг, музыкант и криптоинвестор Алекс Малиновский, и ещё пара их приятелей отправились на отдых в Краснодарский край. Бывший участник группы Smash!! выбрал сочинские трассы, чтобы впервые встать на сноуборд.