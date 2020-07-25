Самбурская рассказала об откровенных фото и мужчине, который ей симпатичен

https://static.news.ru/photo/e78d589c-ce12-11ea-9da5-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: instagram.com/samburskaya/

Актриса Настасья Самбурская рассказала о своём отношении к откровенным съёмкам и о мужчине, к которому испытывает симпатию.

Она сообщила, что часто принимает участие в откровенных съёмках, так как находится в прекрасной физической форме.

Хочется, пока тело молодое, не обрюзгшее. В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, — привели пояснение актрисы на портале StarHit.ru.

Однако актриса сообщила, что никогда не снимается полностью обнажённой, так как пока не готова к столь откровенным съёмкам. Она пояснила, что догола её «раздевают» уже позже, при помощи программы Photoshop.

При этом я понимаю, что если в фильме действительно будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, я её покажу. Мне пока просто никто этого не предлагал. А просто так. <...> Нет уж, это только для своего мужчины и ради искусства. <...> Моё тело — моё дело. Хочу — показываю сиськи, не хочу — не показываю, — поделилась своим мнением актриса.

Отмечается, что пока мужчины у актрисы нет. Однако Настасья Самбурская намекнула, что испытывает симпатию к одному мужчине.

Я подозреваю, что у него, возможно, есть девушка либо семья, поэтому не пишу ему. Не хочу влезать в чужие отношения. <...> Никогда не уводила ни у кого парня. Меня совесть будет мучить. Зачем? Любовь — это химия. Мы состоим из инстинктов и рефлексов. Если у человека есть отношения, а он мне нравится, я понимаю, что мой организм хочет просто от него родить. Поэтому я могу эти чувства убить. Потому что это пройдёт и тебе кто-то другой понравится — свободный, — призналась Настасья Самбурская.

Как писал NEWS.ru ранее, актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram два снимка — в образе полуобнажённой красотки и гопницы — и предложила оценить их подписчикам. Отмечается, что на откровенном снимке она продемонстрировала полностью обнажённую грудь.На втором фото актриса сидит на корточках в спортивном костюме, на голове капюшон, из-под которого выбиваются лохматые волосы, на лице — полное отсутствие косметики и угрюмая гримаса.