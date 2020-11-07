Садальский высказался после иска от Первого канала за шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/57510264-20b1-11eb-8262-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский заявил, что Первый канал подал на него в суд за клевету после слов о шоу «Голос», вокруг которого возник скандал из-за участия дочери ведущего телеканала Романа Будникова. По его словам, реакция телеканала на его заявление является «очередным пиар-ходом».

Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает, — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Александра Будникова прошла слепой отбор на шоу. Позже Садальский назвал её очередной «дочкой Алсу», а руководство проекта обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку.

В пресс-службе Первого канала предупреждали, что готовят судебные иски. Тогда называлась фамилия не только Садальского, но и других критиков проекта, которые, как утверждалось, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судебное дело будет касаться актёра Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ, отметили в пресс-службе Первого канала.