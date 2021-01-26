Садальский раскрыл, когда Максакова на самом деле приезжала в Россию

https://static.news.ru/photo/f642a68a-6025-11eb-87e3-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский рассказал, когда на самом деле Мария Максакова приезжала в Россию. По словам актёра, это было в ноябре прошлого года, а не сейчас, как «придумали» журналисты.

Накануне на телеканале НТВ был показан сюжет о приезде Максаковой в Россию. Оперная певица якобы хотела встретиться с матерью, которая не приняла беглую дочь. Но, как рассказал Садальский, всё это не соответствует действительности.

Мария была в России в ноябре прошлого года. Сейчас она давно в Киеве. Это журналисты придумывают что хотят. Зачем-то пишут, что она сейчас приехала. Это всё неправда, всё врут, — пояснил актёр в беседе с Teleprogramma.pro.

Мария Максакова, вдова беглого депутат Дениса Вороненкова, живёт в Киеве с 2016 года. Её супруг был убит в 2017 году в центре украинской столицы. После этого происшествия к Максаковой была приставлена государственная охрана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уехавшая на Украину оперная певица Мария Максакова тайно вернулась в Россию. Артистка прилетела во Внуково. Из самолёта она вышла с большими очками на носу и в маске.