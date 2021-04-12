Садальский раскритиковал Галкина за скандал с Долиной

https://static.news.ru/photo/941b131e-9b73-11eb-8b59-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: stassadal/instagram.com

Ведущий Максим Галкин зря позвал на одно шоу певицу Ларису Долину и исполнительницу Валю Карнавал, ведь популярность последней — это результат «политики бездарности». Так в разговоре с журналистами заявил актёр Станислав Садальский.

Ранее Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.

Садальский, комментируя инцидент, заявил, что в настоящее время талант никому не важен. По его словам, Галкину нужны подписчики, а известность Вали Карнавал (14 млн подписчиков TikTok) — это результат «политики бездарности». Артист выразил сожаление по поводу того, что Долина в это «вляпалась». По поводу Галкина Садальский заметил, что тот мало чего добился бы без помощи супруги — Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой.

Где бы он был, если бы не Пугачёва? Все идут не из-за уважения к нему, а из-за уважения к Алле, — цитирует актёра ФАН.

Как ранее передавал NEWS.ru, после конфликта на шоу зрители посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости. «Высокомерием так и прёт»; «Вы кто такая, чтобы указывать, кто как должен петь? У каждого человека есть выбор: хотите — слушайте, хотите — нет. Но так по-хамски отвечать девушке, которая с вами уважительно общалась, — дно с вашей стороны», — возмутилась в комментариях публика.