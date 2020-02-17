https://static.news.ru/photo/19e13442-511f-11ea-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская посетовала, что невесть кому достанутся её личные вещи. Вместе с семилетним сыном продюсер прошлась по своей гардеробной, где хранятся дизайнерские сумочки, обувь, аксессуары.

Гардеробная Рудковской занимает две просторные комнаты в доме. Особое место в ней отведено стеллажам с одеждой.

Там есть и вечерние наряды, и более практичные вещи на каждый день. Продюсер разрешила сыну внимательно осмотреть свои украшения и оценить их. Хранятся они в огромном раскладном сундуке, который представляет собой туалетное трюмо.

Экскурсия по маминой гардеробной с Гном Гномычем! Всем интересно, кому же это достанется! Вот и я думаю, что срочно надо дочку! Мечты же иногда сбываются, — подписала пост продюсер.

Сыну Евгения Плющенко понравились мамины духи. Один из ароматов ребёнок подобрал и для себя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская поделилась фото с семейного ужина в честь Дня влюблённых. Продюсер с юмором написала, как 37-летний муж преподнёс ей огромный букет белых роз и поздравил с Днём «какого-то Валентина».