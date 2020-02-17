Яна Рудковская посетовала, что невесть кому достанутся её личные вещи. Вместе с семилетним сыном продюсер прошлась по своей гардеробной, где хранятся дизайнерские сумочки, обувь, аксессуары.
Гардеробная Рудковской занимает две просторные комнаты в доме. Особое место в ней отведено стеллажам с одеждой.
Там есть и вечерние наряды, и более практичные вещи на каждый день. Продюсер разрешила сыну внимательно осмотреть свои украшения и оценить их. Хранятся они в огромном раскладном сундуке, который представляет собой туалетное трюмо.
Экскурсия по маминой гардеробной с Гном Гномычем! Всем интересно, кому же это достанется! Вот и я думаю, что срочно надо дочку! Мечты же иногда сбываются, — подписала пост продюсер.
Сыну Евгения Плющенко понравились мамины духи. Один из ароматов ребёнок подобрал и для себя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская поделилась фото с семейного ужина в честь Дня влюблённых. Продюсер с юмором написала, как 37-летний муж преподнёс ей огромный букет белых роз и поздравил с Днём «какого-то Валентина».
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