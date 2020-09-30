Без масок: Рудковская и Киркоров показали новые образы на вечеринке

https://static.news.ru/photo/b7387d18-03b2-11eb-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская на светском ужине, посвящённом началу голосования за титул человека года — 2020 по версии GQ, показала новое платье от Chanel.

Она появилась на вечеринке в необычной компании: с ней были певец Филипп Киркоров и рэпер и блогер Давид Манукян, пишет «Телепрограмма».

Рудковская примерила чёрное платье Chanel с акцентом на талии, модными рукавами-баллонами, пышной юбкой и открытыми плечами.

Манукян, известный также под псевдонимом Dava, пришёл на вечеринку в традиционном чёрном смокинге, а Киркоров нарядился в чёрный пиджак с белыми брюками. Также король эстрады показал свою креативную причёску — заплетённые афрокосички.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 30 сентября состоялось светское мероприятие, посвящённое старту финального этапа голосования премии «Человек года» по версии журнала GQ. На него были приглашены звёзды российского шоу-бизнеса, бизнесмены, дизайнеры, главные редакторы изданий и руководители телеканалов.