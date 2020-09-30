Без масок: Рудковская и Киркоров показали новые образы на вечеринке

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская на светском ужине, посвящённом началу голосования за титул человека года — 2020 по версии GQ, показала новое платье от Chanel.
Она появилась на вечеринке в необычной компании: с ней были певец Филипп Киркоров и рэпер и блогер Давид Манукян,
Рудковская примерила чёрное платье Chanel с акцентом на талии, модными рукавами-баллонами, пышной юбкой и открытыми плечами.
Манукян, известный также под псевдонимом Dava, пришёл на вечеринку в традиционном чёрном смокинге, а Киркоров нарядился в чёрный пиджак с белыми брюками. Также король эстрады показал свою креативную причёску — заплетённые афрокосички.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 30 сентября состоялось светское мероприятие, посвящённое старту финального этапа голосования премии «Человек года» по версии журнала GQ. На него были приглашены звёзды российского шоу-бизнеса, бизнесмены, дизайнеры, главные редакторы изданий и руководители телеканалов.
Группа Little Big
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Рената Пиотровски с супругом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Елена Летучая
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актёр Ян Цапник с супругой Галиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Светский хроникёр журнала Tatler Ариан Романовский
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Глава Capital Group Павел Те и его супруга, владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссёр Эдуард Оганесян
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Музыкант группы Tesla Boy Антон Севидов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналист Марианна Максимовская
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева
Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с сыном Николаем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер Анастасия Задорина
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
DJ Kozak (Виталий Козак) и дизайнер, DJ Наталья Туровникова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор журнала Vogue Россия Мария Фёдорова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA)
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Финансист Ян Яновский
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Основательница российского бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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