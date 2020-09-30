16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Без масок: Рудковская и Киркоров показали новые образы на вечеринке

09:27, 01 октября 2020 88
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская на светском ужине, посвящённом началу голосования за титул человека года — 2020 по версии GQ, показала новое платье от Chanel.

Она появилась на вечеринке в необычной компании: с ней были певец Филипп Киркоров и рэпер и блогер Давид Манукян, пишет «Телепрограмма».

Рудковская примерила чёрное платье Chanel с акцентом на талии, модными рукавами-баллонами, пышной юбкой и открытыми плечами.

Манукян, известный также под псевдонимом Dava, пришёл на вечеринку в традиционном чёрном смокинге, а Киркоров нарядился в чёрный пиджак с белыми брюками. Также король эстрады показал свою креативную причёску — заплетённые афрокосички.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 30 сентября состоялось светское мероприятие, посвящённое старту финального этапа голосования премии «Человек года» по версии журнала GQ. На него были приглашены звёзды российского шоу-бизнеса, бизнесмены, дизайнеры, главные редакторы изданий и руководители телеканалов.

Группа Little Big

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Рената Пиотровски с супругом

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Елена Летучая

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актёр Ян Цапник с супругой Галиной

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Светский хроникёр журнала Tatler Ариан Романовский

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Capital Group Павел Те и его супруга, владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссёр Эдуард Оганесян

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант группы Tesla Boy Антон Севидов

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист Марианна Максимовская

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с сыном Николаем

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дизайнер Анастасия Задорина

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

DJ Kozak (Виталий Козак) и дизайнер, DJ Наталья Туровникова

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор журнала Vogue Россия Мария Фёдорова

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA)

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Финансист Ян Яновский

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Основательница российского бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео