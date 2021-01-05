Роуэн Аткинсон сравнил современное западное общество со Средневековьем

https://static.news.ru/photo/00616608-503e-11eb-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский актёр Роуэн Аткинсон, исполнивший роли мистера Бина и Джонни Инглиша, поразмышлял на тему остаракизма, то есть культуры отмены (cancel culture). В её рамках человек или группа лиц, имеющие свою точку зрения. Она «ущемляет» тех, кто считает себя оскорблёнными, и осуждает попытки последних стереть имя «угнетателя». Аткинсон таким образом критически отозвался о происходящем в социальных сетях.

Артист считает, что это приводит к поляризации мнений, а сами пользователи становятся всё менее терпимее к суждениям не согласных с той или иной постановкой вопроса. Большое интервью Аткинсон дал изданию Radio Times.

Он пояснил, что данная тенденция провозглашает следующее: «Либо ты с нами, либо ты против нас, и если ты выбираешь второе — то заслуживаешь отмены». В интернет-пространстве эта проблема осложняется алгоритмами, решающими за нас. Они, продолжил Аткинсон, решают за нас, что мы хотим видеть, и в результате создаётся «упрощённое, дихотомическое представление об обществе».

При этом важна и возможность доступа к широкому спектру мнений. Сейчас предметом общественной дискуссии является жёсткая критика произведений комедийного жанра и их создателей. По мнению Аткинсона, она очень похожа на цифровой эквивалент средневековой толпы, которая рыщет по улицам в поисках, кого бы ещё сжечь. Ситуация внушает актёру тревогу за будущее.

Ранее бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков сообщил подписчикам, что нашёл себе новое занятие и не собирается пока возвращаться к творческой карьере, сообщал NEWS.ru.