Российскую порнозвезду экстренно прооперировали за рубежом

https://static.news.ru/photo/b37b8378-c8f1-11eb-8319-96000091f725_660.jpg Елена Беркова Фото: berkova/instagram.com

Российской порнозвезде Елене Берковой сделали срочную операцию за рубежом, передаёт портал StarHit со ссылкой на пиар-директора знаменитости Максима Клименко. По данным сайта, ей внезапно стало плохо во время визита на Украину. Много лет она страдает из-за воспалённых гланд.

Во время очередного приступа артистке пришлось обратиться к медикам.

Приступ резкой боли и интоксикация застали Лену [Беркову] на Украине. У неё и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок. Подобного раньше никогда не было. Поэтому медики приняли решение делать операцию. Операция была сложной, — рассказал представитель знаменитости.

Он отметил, что Беркова и раньше пыталась решить проблему воспалённых гланд, так как недуг мешает ей работать. Клименко добавил, что болезнь обострилась во время работы над новым треком.

В 2019-м её уже госпитализировали в полуобморочном состоянии. По предварительным данным, Беркову увезли в больницу из-за постоянных диет и голодания. Елена Беркова в 2000-х снималась в порнофильмах, участвовала в реалити-шоу «Дом-2», позже пробовала стать певицей и телеведущей.

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