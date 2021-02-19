«Родню не выбирают»: Дружинин признался, что Цискаридзе его недолюбливает

https://static.news.ru/photo/b6c18aee-72ae-11eb-8630-96000091f725_660.jpg Егор Дружинин Фото: egordruzhininofficial/instagram.com

Хореограф Егор Дружинин рассказал, как познакомился со своей женой Вероникой Ицкович, и признался, что с её названным братом, артистом балета Николаем Цискаридзе, у них не очень хорошие отношения.

Вероника и Егор познакомились в театральном институте, когда учились на одном курсе. Пара вместе уже больше 30 лет и воспитывает троих детей. По словам Дружинина, как только он увидел девушку, тот сразу понял — это судьба. Однако молодому человеку долго пришлось завоёвывать любовь однокурсницы и они долго не могли «сказать друг другу правильные слова».

Против их романа, поведал Дружинин ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову, был названный брат Ицкович — артист балета Николай Цискаридзе. Ведущий в этот момент включил запись, на которой член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству высказывается насчёт хореографа.

Знал, что это друг Ники. Жутко кучерявое создание. Всегда считал, что Ника сделала неудачный выбор, но живу с этим, — оценил Цискаридзе личную жизнь сестры.

Прокомментировала ситуацию и Вероника Ицкович. По её мнению, Цискаридзе не был против её романа с Егором, «но ревновал страшно», и отметила, что у самых близких её мужчин «экспрессивные отношения». Дружинин, в свою очередь, отметил, что «родственников не выбирают».

Ранее Цискаридзе раскритиковал выступление певца Сергея Лазарева в рамках проекта «Танцы со звёздами». Артист балета остался недоволен танцем знаменитости, сообщал NEWS.ru.