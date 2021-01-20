Родной дядя Дани и Ильи Милохиных рассказал, как они оказались в детдоме

https://static.news.ru/photo/c75875ea-5b3c-11eb-902c-fa163e074e61_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Младший брат матери, Любови Милохиной, которая после нового замужества стала Бережной, рассказал о событиях, после которых ныне популярные тиктокеры Даня и Илья Милохины оказались в детском доме. Журналисты нашли Евгения Фролова в одноэтажном покосившемся домике в спальном районе Оренбурга.

Мужчина с радостью впустил их в дом и признался, что общается с сестрой и следит за судьбой Дани и Ильи, которых последний раз видел, когда ему было 14 лет.

Увидел Илюшку и Данилку по телевизору впервые полгода назад. Узнал сразу по глазам, а потом услышал их историю про детский дом в Оренбурге, и все сомнения отпали — мои, значит, кровиночки, — поведал Евгений корреспондентам KP.RU за чаем с баранками.

Мужчина рассказал, что с отцом мальчиков Любовь расписана не была, но жили они вместе в доме Фроловых. Евгений помогал молодой маме с детьми и даже научился их пеленать, а вот их отец постоянно устраивал скандалы. Когда родился младший сын — Даня, его отец и вовсе пропал, а Любовь «словно потерялась». Девушка забрала детей и ушла жить к подруге, несмотря на то что ей помогала мать. Потом она всё же приводила внуков к бабушке, ведь сама работала официанткой и не всегда могла за ними присмотреть.

Илья и Даня при этом сами до сих пор не знают, как оказались в детдоме, в котором рос и ещё один звёздный персонаж — Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май». Даня, взорвавший российский шоу-бизнес, кстати, спал на его кровати. Братья предполагают, что их мать выпивала и из-за этого отдала их. Они также рассказывали, что Любовь жестоко с ними обращалась, била и привязывала к батарее.

О том, что сестра сдала мальчишек в детдом, Евгений и его мать узнали от посторонних. По его словам, к ним пришли и предложили забрать Даню и Илью. Они начали разыскивать Любу, но не нашли. Мальчиков они забирать не стали, так как жили очень бедно, но Фролов их навещал какое-то время, хотя сам был подростком. Он откладывал деньги им на гостинцы, а когда об этом узнала мать, то тоже покупала ребятам сладости.

С Любой Евгений общается и сейчас. Она вышла замуж и переехала. Он утверждает, что Даня и Илья — для неё больная тема, которую они не обсуждают. О её злоупотреблении спиртным мужчина тоже ничего не сказал.

Ранее Даню Милохина задержали сотрудники правоохранительных органов Краснодара. Причиной стало скопление людей, которое образовалось из-за его приезда, сообщал NEWS.ru.