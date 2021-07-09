Семья Меладзе отдала мошенникам 300 тысяч рублей, «спасая» племянницу

Семья российского певца Валерия Меладзе стала жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили его отцу — Шоте Меладзе. Неизвестная женщина представилась племянницей и заявила, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и что теперь ей грозит тюремное заключение. Пожилые люди отдали мошенникам 300 тысяч рублей, «спасая» родственницу, передаёт Telegram-канал Baza.
Лже-родственница
Накануне мошенники придумали новый способ получения доступа к данным банковских карт россиян для хищения с них средств. Для этого они предлагают своим жертвам получить «бонусы за вакцинацию». Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления о бонусах за сделанную прививку в размере пяти тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что житель Москвы лишился девяти тысяч рублей при попытке приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса и QR-код, необходимый для посещения определённых организаций во время действия ограничений. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.