Семья Меладзе отдала мошенникам 300 тысяч рублей, «спасая» племянницу

Семья российского певца Валерия Меладзе стала жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили его отцу — Шоте Меладзе. Неизвестная женщина представилась племянницей и заявила, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и что теперь ей грозит тюремное заключение. Пожилые люди отдали мошенникам 300 тысяч рублей, «спасая» родственницу, передаёт Telegram-канал Baza.

Лже-родственница отметила , что находится в полиции, и передала трубку «старшему следователю», а тот «уверенным голосом» подчеркнул, что для освобождения девушки нужен 1 млн рублей. В материале также говорится, что у родителей Меладзе таких денег не было, поэтому с «полицейским» удалось договориться на 300 тысяч. Пожилые люди завернули деньги в постельное бельё с полотенцем и отдали неизвестному мужчине, подъехавшему к их коттеджу. Сразу после «сделки» Шоте Меладзе позвонил родным. Выяснилось, что с племянницей всё в порядке. Силовики уже возбудили уголовное дело.

Накануне мошенники придумали новый способ получения доступа к данным банковских карт россиян для хищения с них средств. Для этого они предлагают своим жертвам получить «бонусы за вакцинацию». Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления о бонусах за сделанную прививку в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Москвы лишился девяти тысяч рублей при попытке приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса и QR-код, необходимый для посещения определённых организаций во время действия ограничений. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.