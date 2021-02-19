Родители Фриске решили продать долю в квартире дочери внуку и Шепелеву

https://static.news.ru/photo/1c9f1876-7297-11eb-937f-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Любимая квартира Жанны Фриске на Шмитовском проезде во время скандального раздела её наследства была поделена. 1/3 досталась сыну Платону, а 2/3 Владимиру и Ольге Фриске. Теперь они предлагают отцу внука Дмитрию Шепелеву приобрести свою часть апартаментов.

До этого момента они не раз говорили, что апартаменты певицы хотят подарить Платону на совершеннолетие. Теперь, утверждают знакомые Шепелева, ситуация изменилась.

В распоряжении StarHit оказалось уведомление на имя шоумена, в котором бабушка и дедушка предлагают ему как законному представителю сына Жанны выкупить свою долю в квартире за 21 млн рублей.

При этом любопытно, что кадастровая стоимость составляет 23 млн. 966 тысяч рублей, то есть цена этих 2/3 значительно завышена, — отметил знакомый с телеведущим инсайдер.

Между тем квартира на Шмитовском стоит нетронутой. В ней всё, как при жизни певицы, умершей от онкологического заболевания в 2015 году: кругом портреты любимицы миллионов россиян, её духи и цветы в вазах. Жанна, по словам друзей и близких, очень любила это место. Именно поэтому, как утверждали Владимир и Ольга Фриске, им бы хотелось, чтобы там жил Платон, когда вырастет.

А пока он, несмотря на свой семилетний возраст, уже известен в соцсетях. На этой неделе сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева покорил подписчиков мастерством катания на сноуборде. Он блестяще исполняет разные трюки и не боится падений.