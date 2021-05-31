Ревва избил солиста Rammstein в новом клипе про ненависть к детям

https://static.news.ru/photo/a16add5a-c29d-11eb-b4fc-96000091f725_660.jpg Фото: Till Lindemann/youtube.com

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своём YouTube канале новый клип Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Декорации и антураж напоминают поздний СССР. В проекте снялся российский комик Александр Ревва. Его герой — капитан милиции — сильно избил персонажа музыканта во время допроса.

В начале ролика титры сообщают , что действие происходит в 1989 году в Москве. На кадрах — советские газеты, автомобиль такси ГАЗ-24, школьники-пионеры и плачущий кровавыми слезами бюст Владимира Ленина. Главный герой видео обвиняется в серии убийств своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве. Также в клипе показаны семейная пара, судебный процесс и жестокое обращение учащихся со своими ровесниками.

В День Победы, 9 мая, Линдеманн опубликовал клип на военную песню «Любимый город». Композиция, известная по исполнению Марком Бернесом, вошла в саундтрек к фильму о советском лётчике-герое «Девятаев». Музыкант из ФРГ спел её на русском языке. Съёмки проходили в Эрмитаже. На кадрах исполнитель гуляет по залам музея, разглядывая произведения искусства, под аккомпанемент женского симфонического оркестра. Завершается видео кадрами заката над Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что Линдеманн снимет клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. В пресс-службе учреждения не назвали точную дату премьеры.