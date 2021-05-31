Ревва избил солиста Rammstein в новом клипе про ненависть к детям

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своём YouTube канале новый клип Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Декорации и антураж напоминают поздний СССР. В проекте снялся российский комик Александр Ревва. Его герой — капитан милиции — сильно избил персонажа музыканта во время допроса.
В начале ролика титры
В День Победы, 9 мая, Линдеманн опубликовал клип на военную песню «Любимый город». Композиция, известная по исполнению Марком Бернесом, вошла в саундтрек к фильму о советском лётчике-герое «Девятаев». Музыкант из ФРГ спел её на русском языке. Съёмки проходили в Эрмитаже. На кадрах исполнитель гуляет по залам музея, разглядывая произведения искусства, под аккомпанемент женского симфонического оркестра. Завершается видео кадрами заката над Санкт-Петербургом.
Ранее сообщалось, что Линдеманн снимет клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. В пресс-службе учреждения не назвали точную дату премьеры.