Решетова объяснила, почему разъехалась с Тимати по разным странам

https://static.news.ru/photo/672f9b06-d3ee-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель, первая вице-мисс РФ 2014 года Анастасия Решетова с сыном Ратмиром от рэпера Тимати улетела в отпуск в Сен-Тропе (Франция) к отцу музыканта — Ильдару Юносову. Сам исполнитель в компании своей дочери Алисы и мамы Симоны поехал в Грецию, где поселился в роскошном отеле друга Филиппа Киркорова.

Подписчики девушки заинтересовались, почему молодые люди решили отдохнуть отдельно друг от друга. Соответствующий вопрос фанаты задали Анастасии в социальной сети Instagram. Она заявила, что Тимати просто не мог физически привезти дочь Алису во Францию.

Конечно, было бы прекрасно, если бы он (Тимати. — NEWS.ru) тоже проводил время с сыном сейчас, но они были вместе все последние месяцы. А дедушку и его семью Ратмир давно не видел, и тем более нас давно звали к себе <...>. Получается, отдыхаем друг от друга. Тоже полезно, — написала Решетова на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/volkonskaya.reshetova

Накануне Решетова рассказала в Instagram о неприятных событиях, произошедших в своей жизни, которые отрицательно сказались на её состоянии. Кроме того, пользователей Сети насторожило, что Настя не знает, когда вернётся в Москву.

Возлюбленная Тимати и его сын проводят отпуск во Франции. Они прибыли туда частным бортом и гостят у дедушки Ратмира — Ильдара Юнусова. Решетова отметила, что домой они будут собираться, когда она «выспится на месяцы вперёд и отдохнёт от всего и всех».

Как писал NEWS.ru, Тимати не стал рассказывать, куда именно решил отправиться, ограничившись публикацией в соцсети кадров из иллюминатора частного самолёта и совместного с шестилетней Алисой фото на яхте.