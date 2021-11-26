Рэпер Птаха посоветовал дарить мамам практичные подарки

В России 28 ноября (последнее воскресенье месяца) отмечается День матери. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в беседе с NEWS.ru посоветовал дарить мамам практичные подарки, а также рассказал, какой, по его представлению, должна быть современная мать.

Птаха отметил, что женщинам в праздники, как правило, дарят цветы и духи. По его мнению, это относится к категории приятных сюрпризов, которые можно делать в любой день. Артист считает, что матерям нужны практичные подарки — чем старше женщина, тем полезнее должен быть подарок.

Я дарю маме цветы и путёвку в санаторий, — рассказал артист.

По мнению рэпера, современная мама должна воспитывать детей, подавая пример.

Быть образованной, разносторонне развитой, владеть базовыми знаниями в различных областях, чтобы иметь возможность «фиксить» проблемные места в развитии ребёнка и мгновенно принимать решения, — пояснил Птаха.

Его коллега по сцене Юрий Семеняк посоветовал женщинам, которые собираются рожать детей, крепких нервов и «чтобы мужчина рядом был достойный». Но даже если женщина осталась одна, она должна стараться ухаживать за собой, не опускать руки и помнить, что «мама — это вечно».

Артист также призвал россиян не забывать о своих матерях и почаще звонить и писать им, несмотря на занятость, ведь рано или поздно настанет день, когда позвонить будет уже некому.

Дела делами, но пять минут позвонить маме — это немного времени, — заключил он.

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе отметил, что универсального образа матери нет. Всех матерей связывает одно — любовь к своим детям. Отсутствие такой любви является для женщины огромным кризисом, вызовом и угрозой её целостности.