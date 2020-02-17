Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, получил перелом рёбер. Все запланированные до конца месяца концерты с его участием отменяются. В частности, рэпер не выступит в Саратове.
Приносим свои извинения от лица организаторов, а также от лица самого артиста и его команды. Всем, кто приобрёл билеты, деньги будут возвращены. Гуфу желаем скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении на странице саратовского клуба в социальной сети.
Ранее NEWS.ru писал, что Долматов напугал своих поклонников неожиданным исчезновением из соцсетей. Выяснилось, что музыкант уехал восстанавливать свои нервы в Таиланд и там лишился средств связи.
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