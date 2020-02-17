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Телеведущий Георгий Иващенко, который был подопечным Юлии Началовой на шоу «Один в один», в последнее время сильно похудел, так что его подписчики решили, что он заболел анорексией. Сам Иващенко заверил, что со здоровьем у него всё в порядке.

Ем тогда, когда хочу. Хожу на разные мероприятия, занимаюсь многими проектами. Согласитесь, у анорексиков напрочь отсутствуют силы и желание жить, чего про меня нельзя сказать точно, — рассказал StarHit Иващенко....